Оксана Косаченко: "Через год или два мы можем увидеть Мика Шумахера в "Формуле-1"

Бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова считает, что Мик Шумахер может в ближайшие годы дебютировать в "Королевских гонках". 19-летний сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера в настоящее время выступает в "Формуле-3".

- Мне кажется, рано еще говорить, что Мик Шумахер должен переходить в "Формулу-1", он и его окружение говорят, что есть программа подготовки, - цитирует "РИА Новости" Косаченко. - Мы видели много спортсменов, кто перешагивал категории. Обычно ничего хорошего не было, у молодого пилота появляется только психологическая надломленность. В семье Шумахера прекрасно понимают, как делать чемпиона мира. Михаэль не находится в тех кондициях, чтобы помогать сыну в карьере, но есть люди, которые помогают Мику.

Следующий шаг для Мика, скорее всего, обновленная "Формула-3" или "Формула-2". Это хорошая разгонная ступенька для молодого пилота. У нас два новичка в "Формуле-1" в 2019 году: Джордж Расселл в "Уильямсе" и Ландо Норрис в "Макларене". Куда третьего брать? Шумахеру, с учетом того, что он пользуется поддержкой "Мерседеса", для начала могут предложить роль тестового пилота. А вот уже через год или два мы его сможем увидеть в "Формуле-1".

Напомним, что Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Более полугода он находился в коме, после выхода из нее ни разу не появлялся на публике.