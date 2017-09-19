Окон продлил контракт с "Форс Индией"

Француз Эстебан Окон в следующем сезоне продолжит выступать за "Форс Индия". Об этом спортсмен сообщил в своем Твиттер, отметив, что очень счастлив по поводу этого события.

- Теперь все официально. Я могу сказать, что я очень счастлив остаться в "Форс Индии" на следующий сезон, - написал Окон.

Окон в ноябре прошлого года он подписал однолетний контракт с "Форс Индией". В этом сезоне 20-летний пилот занимает восьмое место в общем зачете (56 очков).