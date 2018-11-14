Окон может быть резервистом "Мерседеса" и "Форс Индии" в 2019 году

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон может стать резервным пилотом сразу для двух команд в следующем сезоне. Французу придется покинуть роль призового пилота "Форс Индии", куда придет сын нового владельца команды Лэнс Стролл. Кандидатуру Окона, который имеет контракт с "Мерседесом", также рассматривал "Уильямс".

– Вопрос по "Уильямсу" не в наших руках, – цитирует F1Today главу "Мерседеса" Тото Вольффа. – Думаю, что в межсезонье Окон будет работать с нами и с "Форс Индией". Он может работать на симуляторе, быть резервным пилотом и для нас, и для "Форс Индии". Вдруг откроется чудесным образом шанс выступить за "Уильямс". Но тут все в руках этой команды.