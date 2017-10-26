Окон и Перес поддержали Квята

Пилоты "Форс Индии" Эстебан Окон и Серхио Перес в интервью Sky Sports выразили поддержку Даниилу Квяту, отметив, что россиянин заслужил остаться в "Формуле-1".
Вчера советник "Ред Булла" Хельмут Марко заявил, что не видит перспектив у Квята, и подтвердил, что российский гонщик не выступит за "Торо Россо" в оставшихся гонках сезона.
– Даниил – очень приятный парень, я давно с ним дружу, – приводит Motorsport слова Окона. – Я разочарован тем, что его не будет на стартовой решетке в гонке в Мексике. Я хочу, чтобы он вернулся, я уверен в его способностях. Он потрясающий гонщик, он очень быстр и заслуживает места в "Формуле-1".
– Я очень сочувствую ему, – сказал Перес. – "Формула-1" – жесткий бизнес, в котором очень мало возможностей. Здесь нужно преуспевать постоянно. Я действительно надеюсь, что Квят в скором времени найдет место и уже в ближайшем будущем окажется в хорошем положении.
Дополнительная информация
https://ru.motorsport.com/f1/news/okon-peres-force-india-kvyat-970545/
КолобокКолобков
Слоня____Ну последние деньки остались, не отбирайте вы у человека последнюю радость в жизни. Что вы злые такие ???? Кого же троллить то после ухода изи???? Ну да,есть клоун Грожан ещё,но это не то... ((((
21:37
Слоня
Если есть любая новость по Квяту, то по инстинкту собачек Павлова, в этой теме обязательно отпишется Колобок. Сдается мне, что Колобок любит Квята больше, чем нидерландскую дочку папы Йоса.
21:35
КолобокКолобков
В положении он вряд-ли окажется...
21:13