Окон и Перес поддержали Квята

Пилоты "Форс Индии" Эстебан Окон и Серхио Перес в интервью Sky Sports выразили поддержку Даниилу Квяту, отметив, что россиянин заслужил остаться в "Формуле-1".

Вчера советник "Ред Булла" Хельмут Марко заявил, что не видит перспектив у Квята, и подтвердил, что российский гонщик не выступит за "Торо Россо" в оставшихся гонках сезона.

– Даниил – очень приятный парень, я давно с ним дружу, – приводит Motorsport слова Окона. – Я разочарован тем, что его не будет на стартовой решетке в гонке в Мексике. Я хочу, чтобы он вернулся, я уверен в его способностях. Он потрясающий гонщик, он очень быстр и заслуживает места в "Формуле-1".

– Я очень сочувствую ему, – сказал Перес. – "Формула-1" – жесткий бизнес, в котором очень мало возможностей. Здесь нужно преуспевать постоянно. Я действительно надеюсь, что Квят в скором времени найдет место и уже в ближайшем будущем окажется в хорошем положении.