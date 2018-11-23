Окон будет резервным пилотом "Мерседеса" в сезоне-2019

Француз Эстебан Окон в следующем сезоне будет резервным пилотом "Мерседеса". Два предыдущих сезона 22-летний спортсмен провел в "Форс Индии".

- Окон будет нашим резервным и третьим пилотом, - сказал руководитель немецкой команды Тото Вольфф в интервью официальному сайту "Формулы-1". - Ему предстоит много работать на симуляторе для того, чтобы убедиться, что он готов. Мы надеемся задействовать его в тестах и до, и по ходу сезона, но это пока не решено.

За один этап до завершения сезона "Формулы-1" Окон занимает 11-е место в личном зачете, имея в активе 49 очков.

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