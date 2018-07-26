Новый президент "Феррари" почтил память Маркьонне

Пришедший на смену Серджио Маркьонне на пост президента Ferrari Джон Элканн выразил соболезнования в связи со смертью своего предшественника.
- Случилось то, чего мы все так боялись, – цитирует Элканна Autosport. – Ушел хороший человек и настоящий друг Серджио. Думаю, лучшим способом почтить его память будет следование его примеру и сохранение его главных ценностей – гуманности, ответственности и открытости.
Состояние здоровья экс-президента резко ухудшилось на минувшей неделе из-за осложнений после операции, которую он перенес в больнице Цюриха. Маркьонне во главе Ferrari занимался, в том числе, вопросами присутствия компании в автоспорте, в частности, команды "Феррари" в чемпионате Формулы-1.
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http://autosport.com.ru/f1/51965-novyy-prezident-ferrari-dzhon-elkann-pochtil-pamyat-serdzhio-markione