Новый президент "Феррари" почтил память Маркьонне

Пришедший на смену Серджио Маркьонне на пост президента Ferrari Джон Элканн выразил соболезнования в связи со смертью своего предшественника.

- Случилось то, чего мы все так боялись, – цитирует Элканна Autosport. – Ушел хороший человек и настоящий друг Серджио. Думаю, лучшим способом почтить его память будет следование его примеру и сохранение его главных ценностей – гуманности, ответственности и открытости.

Состояние здоровья экс-президента резко ухудшилось на минувшей неделе из-за осложнений после операции, которую он перенес в больнице Цюриха. Маркьонне во главе Ferrari занимался, в том числе, вопросами присутствия компании в автоспорте, в частности, команды "Феррари" в чемпионате Формулы-1.