Новый напарник Квята Брэндон Хартли: "Готов к дебюту в "Формуле-1"

Новозеландский пилот Брэндон Хартли, который станет напарником россиянина Даниила Квята в "Торо Россо" на "Гран-при США", отметил, что давно мечтал о выступлении в "Формуле-1".

– Это невероятно. Это стало для меня сюрпризом. Однако я никогда не оставлял мечты выступить в "Формуле-1", – цитирует Хартли пресс-служба команды. – Я вырос с тех пор, как был резервным пилотом "Ред Булл" и "Торо Россо". У меня было непростое время, которое сделало меня сильнее.

Я благодарен "Ред Булл" за предоставленную возможность, а также "Порше" за то, что отпустили меня. Трасса в Остине мне очень нравится. На ней я выступал совсем недавно. Я не хочу создавать излишний ажиотаж в связи с дебютом, но чувствую, что готов к нему.