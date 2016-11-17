Новые владельцы "Формулы-1" хотят увеличить количество этапов в сезоне

Новые владельцы "Формулы-1" намерены увеличить количество этапов в сезоне, сообщает Reuters. По словам исполнительного директора Liberty Media Грега Маффея, это позволит зарабатывать больше денег. При этом он подчеркнул: процесс не должен быть резким. По его мнению, хорошие возможности для расширения календаря есть в Латинской Америке, Азии и США.

Нынешний сезон "Формулы-1" включает рекордное число гонок – 21.

Напомним, Liberty Media в сентябре выкупила 18,7 процента акций "Формулы-1". Выкуп остальной доли мажоритарного акционера CVC Capital запланирован на первый квартал 2017 года.