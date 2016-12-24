Новые владельцы "Формулы-1" хотят изменить формат "Гран-при"

Американская компания Liberty Media, которая будет владеть контрольным пакетом акций "Формулы-1" к концу первого квартала 2017 года, хочет изменить формат "Гран-при". Как сообщает F1i, после завершения сделки по приобретению бренда владельцы предложат командам новую схему уик-энда. Предполагается, что в пятницу никаких гоночных мероприятий не будет. А в субботу добавится спринтерская гонка.
Ранее генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун пытался продвинуть идеи со сменой формата уик-энда, но команды не заинтересовались ими.
Джерри. Без Тома.
Пишут, что пятницу хотят убрать совсем, а гонку сильно сократить. Плюс, разумеется, новые этапы в Америке. Как же нам без Америки...
12:24
spetrov
Хотелось бы на страницах газеты прочитать чуть поподробнее, чем это нам грозит.
11:48
RoyalHunter
а в пятницу пусть в бутылочку разыгрывают места на стартовой решетке. Ох, окончательно добьют некогда популярнейший вид спорта
10:50