09:16 | ФОРМУЛА-1

Новые владельцы "Формулы-1" хотят изменить формат "Гран-при"

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Американская компания Liberty Media, которая будет владеть контрольным пакетом акций "Формулы-1" к концу первого квартала 2017 года, хочет изменить формат "Гран-при". Как сообщает F1i, после завершения сделки по приобретению бренда владельцы предложат командам новую схему уик-энда. Предполагается, что в пятницу никаких гоночных мероприятий не будет. А в субботу добавится спринтерская гонка.

Ранее генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун пытался продвинуть идеи со сменой формата уик-энда, но команды не заинтересовались ими.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джерри. Без Тома.

Пишут, что пятницу хотят убрать совсем, а гонку сильно сократить. Плюс, разумеется, новые этапы в Америке. Как же нам без Америки...

12:24

spetrov

Хотелось бы на страницах газеты прочитать чуть поподробнее, чем это нам грозит.

11:48

RoyalHunter

а в пятницу пусть в бутылочку разыгрывают места на стартовой решетке. Ох, окончательно добьют некогда популярнейший вид спорта

10:50

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