Новые владельцы "Формулы-1" хотят изменить формат "Гран-при"

Американская компания Liberty Media, которая будет владеть контрольным пакетом акций "Формулы-1" к концу первого квартала 2017 года, хочет изменить формат "Гран-при". Как сообщает F1i, после завершения сделки по приобретению бренда владельцы предложат командам новую схему уик-энда. Предполагается, что в пятницу никаких гоночных мероприятий не будет. А в субботу добавится спринтерская гонка.

Ранее генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун пытался продвинуть идеи со сменой формата уик-энда, но команды не заинтересовались ими.