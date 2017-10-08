Норрис сменит Баттона в качестве третьего пилота "Макларена"

Гоночный директор "Макларена" Эрик Булье отметил, что резервным пилотом команды должен стать Ландо Норрис. Но пока у него нет суперлицензии ФИА, а эту должность формально занимает Дженсон Баттон.

– Ландо логичный фаворит в борьбе за место третьего пилота, – цитирует F1i Булье. – Нам нужно немного подождать. Если он станет чемпионом в "Формуле-3", то ему должно хватить очков для суперлицензии. Мы знаем, что Баттон в следующем году захочет участвовать в каких-нибудь гонках. Но он останется послом нашего бренда. Будем сотрудничать.