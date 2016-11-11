Нико Росберг: "Жара осложняет подготовку к квалификации "Гран-при Бразилии"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг высказал мнение, что на трассе в Интерлагосе его болид смотрится хорошо. Также немец пожаловался на погодные условия в Бразилии.

– Сегодня было очень жарко – по ходу остальной части уик-энда ожидаются более прохладные условия, – цитирует Autosport Росберга. – В результате это осложнило подготовку к квалификации и гонке. В остальном это была обычная пятница. Наша машина, похоже, быстра, но "Ред Булл" близко.

На длинных отрезках шины "софт" изнашиваются очень быстро, возникает сильное гранулирование задних покрышек. Удивительно, что даже износ "медиум" очень высокий. Но, думаю, в целом у нас неплохой темп на длинной дистанции.