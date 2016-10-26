Нико Росберг: "Я стараюсь не думать о том, что могу выиграть титул в Мексике"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг признался, что старается не думать о том, что уже в этот уик-энд в Мексике может стать чемпионом мира. Если немец выиграет "Гран-при", а Льюис Хэмилтон финиширует вне первой девятки, то он автоматически станет чемпионом. Тем не менее лидер чемпионата уверен, что он добился успеха благодаря тому, что весь год отгонял от себя мысли о чемпионстве.

– Моя цель, как и всегда, победа в гонке, – цитирует Autosport Росберга. – Здорово, что я борюсь за чемпионство под конец года, однако я все равно стараюсь не думать об этом. Во время гоночного уик-энда может произойти что угодно, поэтому лучшая стратегия – не думать о посторонних вещах и сфокусироваться на работе. Это помогает мне быть на пике формы.

Атмосфера на стадионной секции необыкновенная. Одним из лучшим моментов за всю мою карьеру был как раз подиум в Мексике, поэтому я хочу скорее вернуться туда и снова все это прочувствовать.