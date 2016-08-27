Нико Росберг: "Я рад оказаться на поуле, но легко не будет точно"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг доволен завершившейся квалификацией "Гран-при Бельгии", по итогам которой он завоевал свой шестой поул в текущем сезоне. Тем не менее, немец с осторожностью оценивает потенциал своих соперников.

– До настоящего момента уик-энд складывался достаточно сложно для нас, особенно сегодня утром, когда не удавалось поддерживать скорость на одном быстром круге, – цитирует Autosport Росберга. – Так что перед началом квалификации пришлось непросто, – сказал Росберг. – Но в конце концов мы хорошо справились со своей работой, внесли довольно много изменений в машину и нашли правильное направление. Я очень рад, что удалось все собрать воедино.

Я рад оказаться на поуле, но очевидно, что гонка будет очень сложной, потому что по ходу всего уик-энда были проблемы с шинами. Стратегия будет интересной – я думаю, мы увидим всего понемногу. Макс Ферстаппен стартует на "суперсофт", Кими Райкконен – на "софт", поэтому легко не будет точно.