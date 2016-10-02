Нико Росберг: "Я готов к "Гран-при Малайзии"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг в преддверии старта "Гран-при Малайзии" поблагодарил болельщиков за поддержку. Немец высказал мнение, что поклонников "Королевских гонок" ждет захватывающая борьба.

– Разгон до первого поворота достаточно длинный, так что на старте у меня будет отличная возможность выйти вперед, – цитирует F1News Росберга. – Уверен, мы увидим захватывающую борьбу – я готов! Спасибо болельщикам за поддержку! Всегда приятно видеть, что столько зрителей приходят на трибуны поддержать меня. Сегодня я сделаю все, что в моих силах. Надеюсь, всем понравится гонка.