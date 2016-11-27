Нико Росберг: "Я горжусь тем, чего уже добился"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг в преддверии "Гран-при Абу-Даби" отметил, что гонка должна сложиться с благоприятным для него исходом. Немцу достаточно финишировать на подиуме для победы в чемпионате.

– Я постараюсь действовать так же, как всегда, хотя это непросто в такой ситуации, – цитирует F1News Росберга. – Я себя отлично чувствую, и мой уик-энд до сих пор складывается успешно. Машина быстра, мне нравится ее поведение, так что все должно получиться. На трибунах много болельщиков – приятно чувствовать их поддержку, это придает мне дополнительную мотивацию.

Я пока не думал об итогах года, однако сезон прошел хорошо, и я горжусь тем, чего уже добился. Остается провести еще одну гонку – посмотрим, чем все закончится.