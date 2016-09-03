16:58 | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "Все просто, Льюис Хэмилтон был быстрее меня"

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Пилот "Мерседеса" Нико Росберг после квалификации "Гран-при Италии" отметил, что был недостаточно быстр в сравнении со своим партнером Льюисом Хэмилтоном. Британец завоевал поул, тогда как немец показал второй результат.

– Думаю, лучшим объяснением будет тот факт, что он проехал несколько действительно хороших кругов, – цитирует Autosport Росберга. – Сегодня я был недостаточно быстр в сравнении с ним. Для меня уик-энд складывался отлично до этого самого момента. Я проехал несколько неплохих быстрых кругов, но этого оказалось недостаточно для завоевания поул-позиции.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36147-rosberg-vse-prosto-hemilton-byl-bystree-menya

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