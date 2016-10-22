08:26 | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "В расклад сил в "Гран-при США" может вмешаться погода"

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Пилот "Мерседеса" Нико Росберг, возглавивший вторую тренировку в Остине, считает, что погодные условия могут преподнести сюрпризы в этот уик-энд и повлиять на итоговый результат. В первой практике немец показал второй результат.

– С утра было очень холодно, а потом температура поменялась, поэтому болид вел себя в двух тренировках совершенно по-разному, – цитирует Autosport Росберга. – Также баланс машины сильно менялся в зависимости от смены направления ветра. Как часто бывает в Остине, погода может сильно поменяться, поэтому все, что мы узнали сегодня, попросту может нам не пригодиться в субботу.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37547-niko-rosberg-v-rasklad-sil-mozhet-vmeshatsya-pogoda

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