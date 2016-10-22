Нико Росберг: "В расклад сил в "Гран-при США" может вмешаться погода"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг, возглавивший вторую тренировку в Остине, считает, что погодные условия могут преподнести сюрпризы в этот уик-энд и повлиять на итоговый результат. В первой практике немец показал второй результат.

– С утра было очень холодно, а потом температура поменялась, поэтому болид вел себя в двух тренировках совершенно по-разному, – цитирует Autosport Росберга. – Также баланс машины сильно менялся в зависимости от смены направления ветра. Как часто бывает в Остине, погода может сильно поменяться, поэтому все, что мы узнали сегодня, попросту может нам не пригодиться в субботу.