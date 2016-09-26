Нико Росберг: "В предстоящих гонках может победить любая команда"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг в преддверии "Гран-при Малайзии" отметил, что победа в гонке будет отличным достижением. Также немец заявил, что конкуренция подталкивает его команду к новым достижениям.

– В прошлом году гонка в Малайзии прошла для нас не лучшим образом, – цитирует Autosport Росберга. – Но если мы сумеем выиграть в этот раз, это будет отличным достижением. Я с нетерпением жду встречи с сотрудниками нашего титульного спонсора, которые работают на износ для того, чтобы дать нам преимущество. Надеюсь, мы дадим им повод для радости на домашнем этапе.

До конца сезона нас ждут сложные уик-энды. "Ред Булл" и "Феррари" оказывают серьезное давление на нас, так что в следующих гонках победить может кто угодно. Это великолепная ситуация для болельщиков, а конкуренция подталкивает "Мерседес" к достижению новых высот.