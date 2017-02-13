18:52 | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "В "Мерседесе" должны обдумать кандидатуру Алонсо на сезон-2018"

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Экс-пилот "Мерседеса" Нико Росберг, завершивший карьеру по итогам выигранного им сезона-2016, отметил, что в команде должны присмотреться к гонщику "Макларена" Фернандо Алонсо. Напомним, что вторым пилотом немецкой команды в итоге стал гонщик "Уильямса" Валттери Боттас.

– Я никогда не рекомендовал кого-то на свое место, – цитирует AS Росберга. – Есть пилоты, которые мне импонируют, и в их числе находится Алонсо. Думаю, "Мерседес" должен присмотреться к испанцу как к кандидату на место в кокпите на следующий сезон. Он не самый молодой пилот, но по-прежнему прекрасно проявляет себя на трассе.

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Материалы REN-TV

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