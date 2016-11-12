Нико Росберг: "В квалификации "Гран-при Бразилии" Хэмилтон был быстрее, но я еще поборюсь"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг отметил, что во время "Гран-при Бразилии" решающую роль может сыграть стратегия команд. Напомним, Росберг должен выигрывать предстоящую гонку, чтобы досрочно стать чемпионом мира.

– Захватывающая квалификация, – цитирует Autosport Росберга. – В концовке Льюис Хэмилтон был чуточку быстрее, но я еще поборюсь. Я доволен своим кругом. Мы не раз видели в этом году, что не всегда гонку выигрывает тот, кто завоевал поул-позицию. Думаю, старт является хорошей возможностью для обгона. Может сыграть решающую роль и стратегия, потому что завтра температура опустится еще ниже и прогревать шины станет еще сложнее.