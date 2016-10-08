Нико Росберг: "В гонке очень важен будет момент старта"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг доволен победой в квалификации "Гран-при Японии". Немец опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона на 0,013 секунды.

– Я доволен результатом, на протяжении всего уик-энда у машины был хороший баланс, – цитирует ВВС Росберга. – Чувствую себя прекрасно, управлять болидом было комфортно. Это и позволило мне собрать лучший круг на трассе. Очень важное значение в гонке будет иметь старт. Рассчитываю на хорошую работу шин. Это тоже ключевой момент. Для успеха все должно сложиться благоприятно.