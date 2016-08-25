Нико Росберг: "Сложно поддерживать хорошие отношения, когда так много поставлено на карту"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг подчеркнул, что приход Льюиса Хэмилтона в команду придал коллективу импульс. По словам Росберга, их отношения с Льюисом сложно назвать хорошими, но они с уважением относятся друг к другу.

- Думаю, его приход всем нам придал импульс, - приводит F1News слова Росберга. - Льюис – великолепный гонщик, очень конкурентоспособный, один из лучших. Соперничая, мы подталкиваем друг друга вперед – это помогает постоянно поднимать планку. Взаимоотношения с Льюисом? Они то лучше, то хуже. Сложно поддерживать хорошие отношения, когда так много поставлено на карту. Но мы с уважением относимся друг к другу.