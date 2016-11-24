18:27 | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "Раздвинут границы честной борьбы? Это будет такой же уик-энд, как и любой другой"

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Пилот "Мерседеса" Нико Росберг заявил, что опыт борьбы с Льюисом Хэмилтоном за титул на финальном этапе в Абу-Даби два года назад должен помочь ему в предстоящий уик-энд. Перед финальной гонкой сезона-2016 немец опережает на 12 очков напарника по команде.

– Конечно, наличие такого опыта помогает, – цитирует Autosport Росберга. – Мы уже в третий раз боремся за чемпионский титул, второй раз в финальной гонке сезона. Так что, безусловно, это помогает мне чувствовать себя расслабленнее. Для меня самое главное сосредоточиться на своей работе в этот уик-энд. Конечно, я взволнован сражением за титул с Льюисом в последней гонке. Но я сосредоточен на своих задачах, хочу выиграть гонку и завершить сезон победой – это было бы удивительно.

Раздвинут границы честной борьбы? Это будет такой же уик-энд, как и любой другой. Я настроен на борьбу за победу и намерен сделать все необходимое, чтобы выиграть. Это все, что можно сказать.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38449-niko-rosberg-ya-hochu-zavershit-sezon-pobedoy

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