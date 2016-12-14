22:52 14 декабря | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "Пусть Хэмилтон восемь раз станет чемпионом"

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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что "Мерседес" рассматривает достойных кандидатов ему на замену. Ранее появлялась информация, что место Росберга может занять Паскаль Верляйн или Валттери Боттас.

– Мое решение в команде встретили с пониманием, – цитирует Canal+ Росберга. – Не знаю, кто заменит меня. Но слышал про Верляйна и Боттаса. Знаю, что они оба прекрасные гонщики.

Мои отношения с Хэмилтоном никак не повлияли на решение о завершении карьеры. Он постоянно меня опережал, но я стал чемпионом мира в этом году, поэтому испытываю особое чувство. Буду поддерживать его в дальнейшем. Пусть он станет восемь раз чемпионом мира. Тем ценнее будет мое это чемпионство.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lavric999

Эээ, слуЩай, пускай девять раз станет, только больше он не станет, Ферстаппен пришел, и куда еще новеньких!

23:15 14 декабря

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