Нико Росберг: "Пусть Хэмилтон восемь раз станет чемпионом"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что "Мерседес" рассматривает достойных кандидатов ему на замену. Ранее появлялась информация, что место Росберга может занять Паскаль Верляйн или Валттери Боттас.

– Мое решение в команде встретили с пониманием, – цитирует Canal+ Росберга. – Не знаю, кто заменит меня. Но слышал про Верляйна и Боттаса. Знаю, что они оба прекрасные гонщики.

Мои отношения с Хэмилтоном никак не повлияли на решение о завершении карьеры. Он постоянно меня опережал, но я стал чемпионом мира в этом году, поэтому испытываю особое чувство. Буду поддерживать его в дальнейшем. Пусть он станет восемь раз чемпионом мира. Тем ценнее будет мое это чемпионство.