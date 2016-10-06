17:44 | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "Признаю, что в Малайзии мне крупно повезло"

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Пилот "Мерседеса" Нико Росберг считает, что ему сопутствовала удача по ходу "Гран-при Малайзии". В начале гонки немец откатился на последнее место после столкновения с пилотом "Феррари" Себастьяном Феттелем. Тем не менее Росберг сумел наверстать упущенное и финишировал третьим по итогам заезда, в то время как у его главного конкурента Льюиса Хэмилтона сгорел мотор, когда он лидировал в гонке.

– После всех этих неудач Льюис станет еще сильнее, – цитирует Autosport Росберга. – Он будет предельно мотивирован. Меня этот факт не очень приободряет. Чувствую ли я себя счастливым? Нет, потому что я не думаю о его неудачах. Меня больше заботит моя ситуация. Тот уик-энд складывался для меня не лучшим образом, но я признаю, что в конечном счете мне крупно повезло.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37131-rosberg-priznayu-chto-v-malayzii-mne-krupno-povezlo

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RedMack2

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