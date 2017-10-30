Нико Росберг: "Поздравляю Хэмилтона с невероятным сезоном"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поздравил своего бывшего партнера по "Мерседесу" Льюиса Хэмилтона с четвертым чемпионским титулом в карьере. Британец завоевал его на "Гран-при Мексики", за два этапа до конца сезона.

– Поздравляю Льюиса с невероятным сезоном, с заслуженным четвертым титулом, – приводит официальный Твиттер Росберга его слова. – Борьба между "Мерседесом" и "Феррари" получилась прекрасной. Думаю, Льюис должен быть доволен этой борьбой. Большие поздравления "Мерседесу", который проделал большую работу. Несмотря на большие изменения в регламенте, команда продолжила доминировать. Это впечатляет.