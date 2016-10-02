Нико Росберг: "После столкновения с Феттелем мне казалось, что гонка для меня окончена"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг, финишировавший третьим на "Гран-при Малайзии", признался, что после старта даже не думал, что ему удастся так успешно прорваться. На первом же повороте после старта в немца врезался его соотечественник и пилот "Феррари" Себастьян Феттель, после чего Росберг откатился в конец пелотона.

– Мне казалось, что в гонке все кончено, – цитирует Autosport Росберга. – Я очень рад, что смог пробиться на подиум. Было бы здорово, если бы все сложилось немного иначе, но, как говорится, всякое бывает. Я очень устал, но в целом все неплохо. Теперь в ожидании следующего этапа.