12:53 | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "После столкновения с Феттелем мне казалось, что гонка для меня окончена"

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Пилот "Мерседеса" Нико Росберг, финишировавший третьим на "Гран-при Малайзии", признался, что после старта даже не думал, что ему удастся так успешно прорваться. На первом же повороте после старта в немца врезался его соотечественник и пилот "Феррари" Себастьян Феттель, после чего Росберг откатился в конец пелотона.

– Мне казалось, что в гонке все кончено, – цитирует Autosport Росберга. – Я очень рад, что смог пробиться на подиум. Было бы здорово, если бы все сложилось немного иначе, но, как говорится, всякое бывает. Я очень устал, но в целом все неплохо. Теперь в ожидании следующего этапа.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37005-rosberg-mne-kazalos-chto-vsyo-koncheno

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