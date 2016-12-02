Нико Росберг: "Перед объявлением об уходе из "Формулы-1" я позвонил Хэмилтону"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг признался, что до объявления об уходе из "Формулы-1" сообщил об этом своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону. Немец, ставший в этом году чемпионом мира, считает, что должен был сначала уведомить напарника.

– Я позвонил Льюису и рассказал ему о своем решении перед публичным объявлением, – цитирует Motorsport Росберга. – Считаю, что так было правильнее. Мы с ним многое пережили, поэтому я посчитал необходимым ему первому сообщить об этом. Возможно, поговорим с ним лично. Времени у меня было мало. Поскольку нужно было передать все команде, чтобы она имела возможность найти замену.