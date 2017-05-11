Нико Росберг: "Некоторые пилоты, включая Хэмилтона, возможно, талантливее меня"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что его отношения с бывшим партнером по "Мерседесу" Льюисом Хэмилтоном улучшатся. На протяжении почти всей карьеры они были конкурентами, даже выступая за одну команду.

– Чтобы выиграть чемпионат в прошлом году, мне пришлось проявлять крайнюю решимость. Никаких компромиссов, – цитирует F1i Росберга. – Это был мой единственный шанс. Некоторые пилоты "Формулы-1", возможно, были талантливее меня, включая Хэмилтона, который стал грозным соперником. Когда я закончил карьеру, наши отношения должны улучшиться. Много воды утекло с тех пор, как я закончил карьеру. Не вижу причин, по которым мы не могли бы дружить.