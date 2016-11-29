Нико Росберг: "Не ожидал, что Хэмилтон так поступит"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг признался, что не ожидал от партнера по команде Льюиса Хэмилтона маневра, который тот предпринял в конце гонки "Гран-при Абу-Даби". Лидировавший британец на последних кругах стал сдерживать преследовавшего его Росберга, чтобы того могли атаковать Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, но Росберг удержался на втором месте и стал чемпионом мира.

– Я могу понять Хэмилтона, – цитирует F1i Росберга. – Но не хочу об этом говорить. Признаюсь, я не думал, что он будет так делать. Оказалось, я был наивным. Льюис отличный умный гонщик. Он знал, как уйти от моей атаки, применил свою стратегию со всем своим талантом. При этом держался впереди на таком расстоянии, чтобы я не мог использовать DRS.