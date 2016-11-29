Нико Росберг: "Не ожидал, что Хэмилтон так поступит"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг признался, что не ожидал от партнера по команде Льюиса Хэмилтона маневра, который тот предпринял в конце гонки "Гран-при Абу-Даби". Лидировавший британец на последних кругах стал сдерживать преследовавшего его Росберга, чтобы того могли атаковать Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, но Росберг удержался на втором месте и стал чемпионом мира.
– Я могу понять Хэмилтона, – цитирует F1i Росберга. – Но не хочу об этом говорить. Признаюсь, я не думал, что он будет так делать. Оказалось, я был наивным. Льюис отличный умный гонщик. Он знал, как уйти от моей атаки, применил свою стратегию со всем своим талантом. При этом держался впереди на таком расстоянии, чтобы я не мог использовать DRS.
Джерри. Без Тома.
Я не понимаю, как можно в 31 год быть таким наивным. Даже Макс в свои 19 и то сообразил бы, какой хитрый план зародился в башке у Хэма. С волками жить - по-волчьи выть, но Нико почему-то верил в то, что Хэм ему титул так просто отдаст. Впрочем, это уже история. Нико - молодец, не поддался на провокации и не стал суетиться на последних кругах. Догадываюсь, каково ему было, но выстоял, не наломав дров. Так что - с психологией у него всё отлично, кто бы что ни говорил про "нет яиц" и "тупо доехал оставшиеся гонки".
10:35