Нико Росберг: "Не могу быть довольным сегодняшним днем"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг отметил, что не может быть довольным вторым местом в квалификации "Гран-при Абу-Даби". Немец пропустил вперед партнера по команде Льюиса Хэмилтона.

– Я приехал сюда, чтобы выиграть квалификацию и гонку, – цитирует ВВС Росберг. – Поэтому не могу быть довольным сегодняшним днем. Льюис был немного быстрее, но у меня завтра будет шанс побороться за победу. В квалификации у нас всегда очень захватывающая борьба. Машина чувствует себя хорошо, баланс налажен. По ходу квалификации я улучшал результат, но этого оказалось мало.