Нико Росберг: "Не думаю, что чемпионская гонка повлияет на наши отношения с Хэмилтоном"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг высказал мнение, что итоги его противостояния с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном не повлияют на их взаимоотношения. За три этапа до конца сезона-2016 немец опережает британца на 26 очков и при определенном раскладе может стать чемпионом уже в ближайшее воскресенье в Мехико.

– Конечно, ситуация обостряется все больше, но это не влияет на мой подход, – цитирует Autosport Росберга. – Я хочу добиться максимально возможного результата на ближайшем этапе, а моя цель – победа.

Не думаю, что итоги моего противостояния с Льюисом повлияют на наши отношения. Я просто сосредоточен на своей работе. В команде также ничего не изменилось. Все данные имеются в свободном доступе, любой из нас может их посмотреть.