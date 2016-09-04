Нико Росберг: "На "Гран-при Италии" все решил старт"

Немецкий пилот "Мерседеса" Нико Росберг, одержавший победу на "Гран-при Италии", подчеркнул, что в этой гонке все решил удачный старт. Благодаря этому успеху Росберг сократил отставание в общем зачете от лидирующего Льюиса Хэмилтона до двух очков.

– Для меня это по-настоящему особенный день, – приводит BBC слова Росберга. – Я счастлив наконец-то победить здесь. Зрители, вы невероятные, спасибо вам большое, я собираюсь полностью насладиться этим днем.

Все решил старт, у меня он получился отличным, отсюда и победа.