Нико Росберг: "Можно сказать, что в "Формуле-1" случилась революция"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что "Мерседес" будет успешно выступать в 2017 году, несмотря на смену технического регламента. Немец, напомним, объявил о завершении карьеры после успешного прошлого сезона.

– Конечно, я уже видел новый "Мерседес", – цитирует F1i Росберга. – Внешне машина получилась очень привлекательной. Думаю, Боттас и Хэмилтон получат удовольствие от управления ею. Новая "Формула-1" будет очень быстрой. Это революция, можно сказать. Карты все будут смешаны, так что посмотреть интересно. К новому сезону "Мерседес" начал готовиться почти год назад. То, что я уже успел увидеть в наработках команды, меня впечатлило.