16:47 | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "Моя жизнь вновь принадлежит мне"

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Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выразил радость в связи с принятым решением об уходе из "Королевских гонок". Действующий чемпион мира подчеркнул, что более красивой победы, чем в минувшем сезоне, добыть невозможно.

 
Нико РОСБЕРГ.Нико Росберг шокировал "Формулу-1"

– В последнее время я испытывал странные ощущения: очень часто думал об уходе из гонок, но не мог должным образом обдумать этот вопрос, потому что рисковал своим преимуществом в чемпионате, – цитирует Zeit Online Росберга. – Но теперь моя жизнь вновь принадлежит мне, я вновь свободен, поэтому, считаю, принял правильное решение. Защита титула? Более красивой победы, чем в сезоне-2016, уже не добиться.

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