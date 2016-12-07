Нико Росберг: "Моя жизнь вновь принадлежит мне"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выразил радость в связи с принятым решением об уходе из "Королевских гонок". Действующий чемпион мира подчеркнул, что более красивой победы, чем в минувшем сезоне, добыть невозможно.

– В последнее время я испытывал странные ощущения: очень часто думал об уходе из гонок, но не мог должным образом обдумать этот вопрос, потому что рисковал своим преимуществом в чемпионате, – цитирует Zeit Online Росберга. – Но теперь моя жизнь вновь принадлежит мне, я вновь свободен, поэтому, считаю, принял правильное решение. Защита титула? Более красивой победы, чем в сезоне-2016, уже не добиться.