10:35 | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "Мне все равно, что говорит Экклстоун"

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Пилот "Мерседеса" Нико Росберг рассказал, что пообщался с генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун, который недавно вновь заявил, что "Королевским гонкам" будет лучше, если чемпионом мира станет Льюис Хэмилтон. Позже британец заявил, что его неправильно поняли.

– Я лично поговорил с Берни, и он сказал, что его неправильно поняли, – цитирует Autosport Росберга. – В любом случае, я не придаю этому значения. Я сосредоточен на своих выступлениях, а не на том, что говорят окружающие.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37715-niko-rosberg-menya-ne-volnuet-chto-govoryat-okruzhayushchie

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