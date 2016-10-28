Нико Росберг: "Мне все равно, что говорит Экклстоун"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг рассказал, что пообщался с генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун, который недавно вновь заявил, что "Королевским гонкам" будет лучше, если чемпионом мира станет Льюис Хэмилтон. Позже британец заявил, что его неправильно поняли.

– Я лично поговорил с Берни, и он сказал, что его неправильно поняли, – цитирует Autosport Росберга. – В любом случае, я не придаю этому значения. Я сосредоточен на своих выступлениях, а не на том, что говорят окружающие.