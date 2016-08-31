Нико Росберг: "Каждая гонку для меня как финал Кубка"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг, победивший на "Гран-при Бельгии", отметил, что доволен свои результатом. По словам немца, каждый гонка для него очень важна.

– Я действительно наслаждаюсь борьбой, – цитирует Росберга The Guardian. – Каждая гонку для меня как финал Кубка. Здорово, что есть команда и машина, с котрой можно бороться за победы. Не могу дождаться, когда "Серебряные стрелы" прибудут в Монцу.

Здорово добавить Спа в список своих побед. Прошедший уик-энд не был для нас простым, но все зотлично выполнили свою работу. С каждой сессией машина становилась все лучше и лучше. Надеемся, мы сможем продолжить в том же духе в Монце.