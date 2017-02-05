Нико Росберг: "Хотел, чтобы мое место в "Мерседесе" занял Алонсо, потому что их связка с Хэмилтоном была бы горячей"

Экс-пилот "Мерседеса" Нико Росберг, завершивший карьеру по итогам выигранного им сезона-2016, отметил, что его место в команде должен был занять пилот "Макларена" Фернандо Алонсо. Напомним, что вторым пилотом немецкой команды в итоге стал гонщик "Уильямса" Валттери Боттас.

– Теперь я болельщик, поэтому мне просто ответить на вопрос о том, кто должен был занять мое место, – цитирует Marca Росберга. – Все говорят, что в команду должен был прийти Алонсо, и я поддерживаю эту идею, потому что их связка с Хэмилтоном была бы горячей (смеется). Тем не менее, это было бы зрелищно для болельщиков, но вряд ли устроило бы команду. "Мерседес" сделал отличный выбор, поставив на Боттаса.