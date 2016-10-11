Нико Росберг: "Хэмилтон силен духом"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг отметил, что его партнер по команде Льюис Хэмилтон не сдается в борьбе за чемпионский титул. Отставание британца от немца растет, однако Хэмилтон рассчитывает бороться до последней гонки.

– Могу заверить вас, что Хэмилтон так сосредоточен, как никогда не был, – цитирует F1i Росберга. – В Японии он усердно трудился. Он был очень мотивирован, много работал с инженерами. Некоторые журналисты шутили, что Хэмилтон уже в режиме самоуничтожения, но это не так. Льюис силен духом.