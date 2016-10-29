Нико Росберг: "Хэмилтон проехал великолепно свой быстрый круг"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг признался, что ему тяжело было превзойти Льюиса Хэмилтона в квалификации "Гран-при Мексики". Немец в результате стал вторым.

– Льюис великолепно проехал свой быстрый круг, – цитирует ВВС Росберга. – Мой круг был не таким классным, но я смог в нужный момент собрать все лучшие сектора воедино. Поэтому доволен. Второе место дает мне хорошие шансы в гонке. Мне пришлось чуть подольше искать правильные настройки в этот уик-энд. Пришлось потрудиться над регулировкой температуры в холодных условиях. Все получилось.