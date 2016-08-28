Нико Росберг: "Хэмилтон облегчил мою победу, стартовав с хвоста"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг, ставший победителем "Гран-при Бельгии", заявил, что рад своему успеху. Также он поздравил своего партнера Льюса Хэмилтона, который финишировал третьим.

– Это был фантастический уик-энд, – приводит Autosport слова Росберга. – Я доволен этим результатом. Я понимаю, что некоторые болельщики расстроены, так как хотели видеть Ферстаппена на подиуме. Но он все еще очень молод, и его время придет.

Мои поздравления Льюису. Подняться с последнего места на третье – дорогого стоит. Приятно добыть победу на легендарной трассе. Тот факт, что Льюис стартовал с хвоста пелотона, безусловно, облегчил мою задачу. Но я уверен, что он вновь будет силен в Монце.