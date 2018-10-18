Нико Росберг: "Хэмилтон может обойти Шумахера по числу чемпионских титулов"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" способен обойти Михаэля Шумахера по числу чемпионских титулов в "Формуле-1". Легендарный немец завоевал семь титулов, а у Хэмилтона четыре чемпионства, и он близок к пятому.

– Думаю, что пятый титул может дать ему импульс, мотивацию, чтобы догнать Шумахера, – цитирует Gazzetta dello Sport Росберга. – Льюис подписал новый двухлетний контракт с "Мерседесом", и я не вижу причин, по которым он завершил бы карьеру после 2020 года. Так что он может превзойти достижение Шумахера и взять восемь титулов. "Мерседес" дает Хэмилтону прекрасные возможности.