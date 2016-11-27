18:33 | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "Горд, что повторил достижение отца"

0
0
0

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг подчеркнул, что гордится своим чемпионским титулом, завоеванным после гонки "Гран-при Абу-Даби". Немец финишировал вторым, но опередил в личном зачете Льюиса Хэмилтона на пять очков.

– Это что-то нереальное, – цитирует ВВС Росберга, который на подиуме едва сдерживал слезы. – Очень горжусь, что добился того же, чего и мой отец. Скоро он приедет сюда меня поздравить. Буду очень рад его увидеть. Также хочу поздравить Хэмилтона. Он провел отличный сезон. Это прекрасный соперник, которого всегда сложно побеждать.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ