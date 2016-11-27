Нико Росберг: "Горд, что повторил достижение отца"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг подчеркнул, что гордится своим чемпионским титулом, завоеванным после гонки "Гран-при Абу-Даби". Немец финишировал вторым, но опередил в личном зачете Льюиса Хэмилтона на пять очков.

– Это что-то нереальное, – цитирует ВВС Росберга, который на подиуме едва сдерживал слезы. – Очень горжусь, что добился того же, чего и мой отец. Скоро он приедет сюда меня поздравить. Буду очень рад его увидеть. Также хочу поздравить Хэмилтона. Он провел отличный сезон. Это прекрасный соперник, которого всегда сложно побеждать.