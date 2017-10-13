Нико Росберг: "Феттелю нужно чудо"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что Себастьяну Феттелю из "Феррари" будет сложно побороться за титул в нынешнем сезоне. За четыре гонки до конца чемпионата Феттель уступает бывшему партнеру Росберга по "Мерседесу" Льюису Хэмилтону 59 очков. Теоретически британец может стать чемпионом уже в ближайшей гонке в США (22 октября), если наберет на 16 очков больше, чем Феттель, который в трех последних "Гран-при" набрал всего 12 очков.

– "Феррари" – команда, которая может исправить любое положение, но сейчас ситуация для Феттеля очень сложная, – цитирует ВВС Росберга. – У Льюиса все в порядке, и Себастьяну нужно какое-то чудо, чтобы вернуться в борьбу. Но Феттель боец. Я знаю, что он не сдастся.