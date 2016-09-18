Нико Росберг: "Это был фантастический уик-энд"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выразил радость от победы в Сингапуре. Благодаря этому успеху немец вернул себе лидерство в общем зачете сезона-2016: теперь он опережает Льюиса Хэмилтона на восемь очков.

– Конечно, Даниэль Риккьярдо старался изо всех сил дотянуться до меня в конце гонки, но мы сумели сохранить первое место, – цитирует Autosport Росберга. – Я очень счастлив. Не мог заехать в боксы в тот же момент, что и Даниэль, потому что был в трафике. Машина ехала на пределе, как, впрочем, и всегда в Сингапуре, поэтому мне вдвойне приятно выиграть сегодня. Это был фантастический уик-энд: вчера я завоевал поул-позицию, а сегодня отлично стартовал в "Гран-при" и одержал победу.