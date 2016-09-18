17:40 | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "Это был фантастический уик-энд"

0
0
0
 
Пилот "Мерседеса" Нико РОСБЕРГ."Гран-при Сингапура": Росберг выиграл, Квят - девятый

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выразил радость от победы в Сингапуре. Благодаря этому успеху немец вернул себе лидерство в общем зачете сезона-2016: теперь он опережает Льюиса Хэмилтона на восемь очков.

– Конечно, Даниэль Риккьярдо старался изо всех сил дотянуться до меня в конце гонки, но мы сумели сохранить первое место, – цитирует Autosport Росберга. – Я очень счастлив. Не мог заехать в боксы в тот же момент, что и Даниэль, потому что был в трафике. Машина ехала на пределе, как, впрочем, и всегда в Сингапуре, поэтому мне вдвойне приятно выиграть сегодня. Это был фантастический уик-энд: вчера я завоевал поул-позицию, а сегодня отлично стартовал в "Гран-при" и одержал победу.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36601-rosberg-o-pobede-v-singapure-mashina-ehala-na-predele

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ