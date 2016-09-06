16:45 | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "Если бы я постоянно думал о чемпионской гонке, у меня была бы бессонница"

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Пилот "Мерседеса" Нико Росберг заявил, что не обращает внимания на турнирную таблицу общего зачета сезона-2016. После пяти гонок на старте сезона немец опережал Льюиса Хэмилтона на 43 очка, однако на летний перерыв Росберг ушел, проигрывая напарнику 19 очков. Сейчас же Росберг отстает от британца всего лишь на два балла.

– Волновался ли я во время летнего перерыва? Нет, потому что я не думал об отставании, – цитирует Autosport Росберга. – Я по-прежнему придерживаюсь подхода, целью которого является победа в каждой последующей гонке. Думаю, это наилучшая тактика. Если бы я думал о том, каким образом преимущество в 43 очка стало 19-очковым дефицитом, у меня бы была бессонница. Поэтому я просто пытаюсь побеждать в гонках.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36271-rosberg-ya-ne-zaciklen-na-chempionskoy-gonke

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