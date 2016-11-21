Нико Росберг: "Еще не знаю, какая у меня будет стратегия в Абу-Даби"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг признался, что еще не знает, какой стратегии будет придерживаться в гонке "Гран-при Абу-Даби". Чтобы гарантировать себе чемпионство, немец должен финишировать минимум на третьем месте даже при максимальном результате Льюиса Хэмилтона.

– Это будет обычный гоночный уик-энд, очень сложный, – цитирует Kolner Express Росберга. – Это всегда вызов – в "Формуле-1" не бывает просто. Я еще не знаю, как буду вести себя в последней гонке. Расскажу об этом в четверг, когда у меня появится время все обдумать.