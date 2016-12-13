23:21 13 декабря | ФОРМУЛА-1

Нико Росберг: "Деньги не сделали бы меня счастливее в будущем"

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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг признался, что не учитывал фактор денег при решении завершить карьеру. Немец имел контракт с "Мерседесом" и за два следующих сезона мог заработать 45 миллионов евро, по данным Bild.

– У меня был бы золотой контракт, но деньги не стали проблемой при принятии решения, – отметил Росберг. – Я даже не думал о деньгах. Конечно, понимаю, что я в выгодном положении. Благодаря своей работе я мог получить много денег. Это привилегированное положение. Но понимал, что деньги не сделали бы меня счастливее в будущем.

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