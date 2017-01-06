Нико Росберг: "Будем странно наблюдать с экрана телевизора за первым "Гран-при" предстоящего сезона"

Экс-пилот "Мерседеса" Нико Росберг, завершивший карьеру по итогам выигранного им сезона-2016, отметил, что внимательно будет следить за "Формулой-1". Действующий чемпион мира подчеркнул, что периодически будет появляться на различных "Гран-при" в качестве посла немецкой команды.

– Я люблю гонки и буду участвовать в них в той или иной форме, – цитирует CNN Росберга. – Являюсь большим поклонником "Формулы-1", поэтому мог бы работать вне трассы. Будет странно наблюдать с экрана телевизора за первым "Гран-при" предстоящего сезона. С интересом прослежу за изменениями болидов и динамикой их прогресса. Время от времени вы будете видеть меня в паддоке, поскольку я буду послом "Мерседеса".