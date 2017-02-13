Нико Росберг: "Боттаса точно не ждет легкая прогулка"

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг предупредил Валттери Боттаса, что ему придется непросто в борьбе с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном. Сам Росберг завершил карьеру, завоевав титул, а Боттас сменил его в "Мерседесе".

– Я сказал бы Боттасу, что ему не следует ждать легкой прогулки. Это точно, – цитирует Reuters Росберга. – Ему будет сложно. Он входит в новую команду, где Льюис уже давно. К тому же обновляются правила. Хэмилтон один из лучших, так что уровень чрезвычайно высок. Но Боттас очень талантлив. Он может добиться многого, если команда даст ему хорошую машину. Валттери хотел со мной поговорить, и я с радостью с ним пообщаюсь. Но сохраню нейтралитет. Не стану раскрывать секреты Льюиса. Просто помогу ему интегрироваться в команду.